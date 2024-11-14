Стремясь конкурировать с Temu, Amazon откроет торговую площадку товаров до 20 долларов

Amazon.com запускает бюджетную торговую площадку под названием Amazon Haul для некоторых клиентов в США, предлагая им спектр товаров стоимостью до 20 долларов. Этот шаг торгового гиганта направлен на усиление конкуренции с китайскими компаниями Shein и Temu, переманившими существенную часть клиентов.

Как сообщает информационное агентство Reuters, в августе генеральный директор компании Amazon Энди Джесси заявил, что компания зафискировала снижение средних закупок, поскольку покупатели переходят на более дешевые товары и покупают больше товаров первой необходимости.

Amazon сообщает, что новый бюджетный сервис будет доступен в приложении компании, и подходящие товары можно будет искать по слову "Haul". Сервис станет доступен для клиентов после следующего обновления приложения Amazon, большинство товаров в нем будут стоить 10 долларов и меньше, некоторые товары будут предлагаться всего по одному доллару.