x
14 ноября 2024
|
последняя новость: 16:54
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
14 ноября 2024
|
14 ноября 2024
|
последняя новость: 16:54
14 ноября 2024
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Экономика

Стремясь конкурировать с Temu, Amazon откроет торговую площадку товаров до 20 долларов

время публикации: 14 ноября 2024 г., 16:54 | последнее обновление: 14 ноября 2024 г., 16:54

Amazon.com запускает бюджетную торговую площадку под названием Amazon Haul для некоторых клиентов в США, предлагая им спектр товаров стоимостью до 20 долларов. Этот шаг торгового гиганта направлен на усиление конкуренции с китайскими компаниями Shein и Temu, переманившими существенную часть клиентов.

Как сообщает информационное агентство Reuters, в августе генеральный директор компании Amazon Энди Джесси заявил, что компания зафискировала снижение средних закупок, поскольку покупатели переходят на более дешевые товары и покупают больше товаров первой необходимости.

Amazon сообщает, что новый бюджетный сервис будет доступен в приложении компании, и подходящие товары можно будет искать по слову "Haul". Сервис станет доступен для клиентов после следующего обновления приложения Amazon, большинство товаров в нем будут стоить 10 долларов и меньше, некоторые товары будут предлагаться всего по одному доллару.

Экономика
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 06 ноября 2024

Amazon создаст платформу сравнения цен в Израиле, но не для потребителей
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 05 ноября 2024

Пчелы против Meta: компания не может сдвинуть с места строительство собственной АЭС
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 01 октября 2024

Тройка богатейших людей Америки по версии Forbes: Маск, Безос, Цукерберг
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 16 сентября 2024

Amazon потребовала от всех работников вернуться на работу в офисах