Air France и Aegean снова откладывают возвращение в Израиль
время публикации: 14 октября 2024 г., 21:17 | последнее обновление: 14 октября 2024 г., 21:17
Иностранные авиакомпании продолжают откладывать возвращение на израильские маршруты, несмотря на то что европейское агентство гражданской авиации отозвало рекомендацию воздерживаться от полетов в Израиль.
Авиакомпания Air France объявила, что возобновит полеты не ранее 22 октября.
Греческая авиакомпания Aegean вернется в Израиль не раньше 5 ноября.