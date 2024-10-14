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Экономика

Air France и Aegean снова откладывают возвращение в Израиль

время публикации: 14 октября 2024 г., 21:17 | последнее обновление: 14 октября 2024 г., 21:17

Иностранные авиакомпании продолжают откладывать возвращение на израильские маршруты, несмотря на то что европейское агентство гражданской авиации отозвало рекомендацию воздерживаться от полетов в Израиль.

Авиакомпания Air France объявила, что возобновит полеты не ранее 22 октября.

Греческая авиакомпания Aegean вернется в Израиль не раньше 5 ноября.

Экономика
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