Air France и Aegean снова откладывают возвращение в Израиль

Иностранные авиакомпании продолжают откладывать возвращение на израильские маршруты, несмотря на то что европейское агентство гражданской авиации отозвало рекомендацию воздерживаться от полетов в Израиль.

Авиакомпания Air France объявила, что возобновит полеты не ранее 22 октября.

Греческая авиакомпания Aegean вернется в Израиль не раньше 5 ноября.