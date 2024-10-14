Подписан коллективный договор с работниками Ашдодского порта

Гистадрут, администрация Ашдодского порта и министерство финансов подписали специальный коллективный договор, основным пунктом которого является принятие рамочного соглашения 2023 года в общественном секторе и его применение к 1300 работникам порта.

В рамках соглашения, подписанного в присутствии председателя Гистадрута Арнона Бар-Давида, председателя правления Ашдодского порта Шауля Шнайдера, председателя профсоюза работников транспорта Эяля Ядина и заместителя уполномоченного по заработной плате Министерства финансов Эхуда Элькабаца, работники порта будут иметь право на доплаты и льготы работников в общественном секторе, включая повышение заработной платы и сокращение рабочей недели.

Среди основных пунктов соглашения:

Прибавка к заработной плате на сотни шекелей ретроактивно с июля 2023 года.

Для работающих пять дней в неделю продолжительность рабочей недели будет сокращена до 40 часов, а стоимость рабочего часа увеличится на 5%. Кроме того, работникам будут предоставлены дополнительные дни отпуска.

Для работников, занятых шесть дней в неделю, почасовая ставка будет увеличена на 6,87% ретроактивно с апреля 2024 года.

Если деятельность компании быдет прибыльной, сотрудники будут иметь право на ежегодную премию в размере 2000 шекелей. Следует отметить, что помимо этого соглашения, чтобы справиться с большим объемом работы в порту из-за войны, была достигнута договоренность о наборе временных работников.

Председатель Гистадрута Арнон Бар-Давид: заявил: "Я приветствую соглашение, поддерживающее портовых работников Ашдода, которые заботятся о том, чтобы Израиль был связан с миром, когда наши враги пытаются помешать нам. Рамочное соглашение, которое мы подписали в прошлом году, принесло добрые вести для сотен тысяч работников общественного сектора. Теперь работники Ашдодского порта, принимающие участие в поддержании стабильности израильской экономики во время войны, также присоединяются к этому соглашения и получат выгоду от улучшения условий труда и заработной платы. Именно в эти трудные дни важно продолжать поддерживать работников, ведь их усиление – это укрепление всей израильской экономики. Гистадрут продолжит работать над укреплением статуса работников и устойчивости компании".