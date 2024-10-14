Deutsche Bank ухудшил прогноз по экономике Израиля

Deutsche Bank, один из крупнейших банков Европы, опубликовал новый обзор по экономике Израиля, существенно ухудшив предыдущий прогноз.

Согласно новому прогнозу, в 2024 году рост ВВП страны составил 0,5% вместо 1,5%, а в 2025 году – 3,8% вместо 4,2%.

Дефицит госбюджета в 2024 году составит 7,2% вместо 6,6% от ВВП, а в 2025 году – 4,9% вместо 4% от ВВП.

2024 год, согласно новому прогнозу, Израиль закончит с инфляцией 3,8% вместо прогнозировавшихся 3%. Вместе с тем, прогноз инфляции на 2025 год остался прежним – 2,8%.

Аналитики Deutsche Bank считают, что Банк Израиля не снизит учетную ставку раньше осени 2025 года (предыдущий прогноз говорил о лете 2025 года), однако уверены, что и дополнительного повышения ставки не будет, поскольку у центробанка имеется достаточно других средств, чтобы предотвратить резкое ослабление шекеля.