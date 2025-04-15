Китай запретил своим авиакомпаниям покупать американские самолеты

Правительство КНР в рамках торговой войны с США приказало своим компаниям не принимать поставки американских самолетов Boeing, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники в Пекине.

Согласно изданию, запрет распространяется не только на самолеты, но и на запчасти и оборудование для самолетов, произведенное американскими компаниями.

На данный момент не ясно, касается ли запрет 10 самолетов Boeing 737 Max, которые должны поступить в распоряжение китайских авиакомпаний в ближайшее время.