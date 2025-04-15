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Экономика

Китай запретил своим авиакомпаниям покупать американские самолеты

США
Китай
Авиация
время публикации: 15 апреля 2025 г., 11:50 | последнее обновление: 15 апреля 2025 г., 11:50
Китай запретил своим авиакомпаниям покупать американские самолеты
AP Photo/Dmitri Lovetsky

Правительство КНР в рамках торговой войны с США приказало своим компаниям не принимать поставки американских самолетов Boeing, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники в Пекине.

Согласно изданию, запрет распространяется не только на самолеты, но и на запчасти и оборудование для самолетов, произведенное американскими компаниями.

На данный момент не ясно, касается ли запрет 10 самолетов Boeing 737 Max, которые должны поступить в распоряжение китайских авиакомпаний в ближайшее время.

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