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Экономика

Китай вводит дополнительные пошлины в размере 84% на американские товары

США
Китай
время публикации: 09 апреля 2025 г., 14:26 | последнее обновление: 09 апреля 2025 г., 14:31
Китай вводит дополнительные пошлины в размере 84% на американские товары
AP Photo/Ng Han Guan

Министерство финансов Китая объявило, что введет дополнительные пошлины в размере 84% на американские товары в ответ на пошлины на китайские товары в Америке в размере 104%, введенные президентом США Дональдом Трампом.

8 апреля Белый дом объявил об увеличении пошлины на импорт китайской продукции на 50% до 104% со вступлением в силу с 9 апреля.

Этот шаг стал ответом президента США Дональда Трампа на отказ Пекина отменить пошлину в размере 34%, введенную в ответ на первоначальные пошлины Трампа.

Экономика
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