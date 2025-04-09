Китай вводит дополнительные пошлины в размере 84% на американские товары

Министерство финансов Китая объявило, что введет дополнительные пошлины в размере 84% на американские товары в ответ на пошлины на китайские товары в Америке в размере 104%, введенные президентом США Дональдом Трампом.

8 апреля Белый дом объявил об увеличении пошлины на импорт китайской продукции на 50% до 104% со вступлением в силу с 9 апреля.

Этот шаг стал ответом президента США Дональда Трампа на отказ Пекина отменить пошлину в размере 34%, введенную в ответ на первоначальные пошлины Трампа.