На Маска подали в суд в связи с нарушениями при покупке Twitter

Американская федеральная комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) подала в суд на Илона Маска, утверждая, что его покупка акций Twitter в 2022 году была осуществлена с нарушениями закона.

"Ответчик Илон Маск не подал своевременно в SEC отчет о бенефициарном владении, раскрывающий приобретение им более пяти процентов находящихся в обращении акций Twitter в марте 2022 года, что является нарушением федеральных законов о ценных бумагах", - говорится в исковом заявлении.

По данным SEC, это нарушение позволило Маску продолжать покупать акции по "искусственно заниженным ценам, и заработать на этом не менее 150 миллионов долларов".

Алекс Спиро, адвокат Маска, назвал иск "фиктивным" и результатом "многолетней кампании преследования" его клиента.