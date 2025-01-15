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Экономика

На Маска подали в суд в связи с нарушениями при покупке Twitter

Суд
Илон Маск
время публикации: 15 января 2025 г., 09:37 | последнее обновление: 15 января 2025 г., 09:37
На Маска подали в суд в связи с нарушениями при покупке Twitter
AP Photo/Evan Vucci

Американская федеральная комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) подала в суд на Илона Маска, утверждая, что его покупка акций Twitter в 2022 году была осуществлена с нарушениями закона.

"Ответчик Илон Маск не подал своевременно в SEC отчет о бенефициарном владении, раскрывающий приобретение им более пяти процентов находящихся в обращении акций Twitter в марте 2022 года, что является нарушением федеральных законов о ценных бумагах", - говорится в исковом заявлении.

По данным SEC, это нарушение позволило Маску продолжать покупать акции по "искусственно заниженным ценам, и заработать на этом не менее 150 миллионов долларов".

Алекс Спиро, адвокат Маска, назвал иск "фиктивным" и результатом "многолетней кампании преследования" его клиента.

Экономика
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