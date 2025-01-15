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Экономика

Кнессет обновил закон о выплатах резервистам

Кнессет
Компенсации и выплаты
Резервисты
время публикации: 15 января 2025 г., 14:42 | последнее обновление: 15 января 2025 г., 14:42
Кнессет обновил закон о выплатах резервистам
Michael Giladi/Flash90

Депутаты Кнессета утвердили в итоговом чтении законопроект, регламентирующий выплаты резервистам, продлив действие части предыдущего законодательства, и внеся поправки для устранения вскрывшихся недочетов.

Минимальная сумма выплаты за день службы составит 321 шекель. Фактически это индексация суммы в 310 шекелей, выплачивавшейся с начала войны и до конца 2024 года (до того минимальная сумма выплат составляла 215 шекелей в день). Срок действия этого параграфа – до конца 2025 года.

Еще один параграф изменяет порядок расчета выплат резервистам, являющимся индивидуальными предпринимателями, позволяя им выбирать более выгодную из двух опций расчета.

Третий параграф ограничивает механизм раздувания выплат за резервистскую службу резервистам, продолжающим работать параллельно службе.

Экономика
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