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Мир

Маск: "Необходимо остановить тех, кто хочет уничтожить всех израильтян"

Газа
США
ХАМАС
Антисемитизм
Илон Маск
время публикации: 09 января 2025 г., 23:53 | последнее обновление: 10 января 2025 г., 00:27
Маск: "Необходимо остановить тех, кто хочет убить всех израильтян"
AP Photo/Stephanie Scarbrough

Американский предприниматель Илон Маск в своем Х-блоге опубликовал видео своего выступления, в котором он говорит о том, что в Газе с раннего детства учат ненависти.

"Люди, которые хотят уничтожить всех израильтян, должны быть остановлены. Они должны быть убиты или сидеть в тюрьме, иначе они будут убивать израильтян и американцев. В Газе обучают ненависти с детства, и это должно прекратиться ради долгосрочного мира. Необходимо уничтожить ХАМАС", – говорит на видео Маск.

В видео использованы кадры, на которых запечатлены боевики ХАМАСа во время атаки 7 октября; "летние лагеря", организованные для детей сектора Газы, в которых их учат обращаться с оружием; люди, топчущие и сжигающие флаги США и Израиля, аятолла Хаменеи, парады вооруженных боевиков ХАМАСа в Газе.

Мир
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