ЦСБ опубликовало данные инфляции за 2025 год. Что подорожало, что подешевело

Согласно данным центрального статистического бюро, в декабре 2025 года индекс потребительских цен не изменился (аналитики ожидали снижения на 0,1%). Уровень инфляции за весь год составил 2,6% в соответствии с прогнозом Банка Израиля. Это самый низкий показатель годовой инфляции с 2020 года.

В декабре одежда подорожала на 1%, свежие овощи и фрукты – на 0,9%, расходы на жилье и транспорт – на 0,7%. В то же время культура и отдых подешевели на 2,6%, продукты питания – на 0,8%, мебель и оборудование для дома – на 0,6%, здравоохранение – на 0,4%.

В 2025 году более чем на 10% подорожали баранина и свинина, маргарин, кофе, какао, услуги риэлторов и юристов в связи с недвижимостью, проезд на общественном транспорте, ювелирные украшения, часы и модные аксессуары.

На 5-10% подорожали сливочное масло, сладости и шоколад, говядина, свежие фрукты, поездки за границу, прокат автомобилей, транспортные услуги, парковка, стрижка, салоны красоты, спа, сигареты и табак.

Менее чем на 5% подорожали хлеб, выпечка, мука, бобовые и зерновые, курятина, консервированное мясо, молоко и молочные продукты, мороженое, яйца, варенье, мед и т.д., прохладительные напитки, алкоголь, специи и соуса, чай, готовые салаты, еда в общепите, товары в киосках и магазинах быстрого доступа, сухофрукты, замороженные и консервированные овощи, арендная плата, жилищные услуги для квартировладельцев, электричество, газ, вода, ремонтные услуги, бытовая химия, муниципальный налог, помощь по дому, ремонт электротоваров, обувь, страхование, частные медицинские услуги, стоматология, лекарства, дошкольное образование, начальное школьное и среднее школьное образование, высшее образование, профессиональная подготовка, пресса, религиозные услуги, почтовые услуги, юридические услуги, финансовые услуги, товары для младенцев.

Меньше чем на 5% подешевели рыба, рыбные консервы, сахар и сахарозаменители, свежие овощи, топливо для обогрева, средства для стирки, инсектициды, мебель для дома, бытовые электроприборы, посуда, украшения для дома, книги, учебники, материалы для хобби, гостиницы и экскурсии, телефонная связь, интернет, средства связи, уходовая косметика, чемоданы, сумки и кошельки.

На 5-10% подешевели растительные масла, кухонная мебель, кастрюли/сковородки. Более чем на 10% подешевели садовая мебель, постельное белье, одежда, очки и линзы, телевизоры, игровые приставки и т.д.

В целом 72,5% потребительской корзины подорожали за год на 0,1-5%, 10,8% - на 5-10%, 3,1% - более чем на 10%, 10,4% подешевели на 0,1-5%, 0,5% - на 5-10%, 2,7% - более чем на 10%.