x
02 марта 2026
|
последняя новость: 02:23
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
02 марта 2026
|
02 марта 2026
|
последняя новость: 02:23
02 марта 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

На базе британских ВВС на Кипре прогремел взрыв: атака БПЛА

Великобритания
Кипр
Война с Ираном
время публикации: 02 марта 2026 г., 01:35 | последнее обновление: 02 марта 2026 г., 01:43
На базе британских ВВС на Кипре прогремел взрыв
AP Photo/Petros Karadjias

В ночь на 2 марта взрыв прогремел на базе британских ВВС Акротири в Лимассоле на Кипре, сообщает Daily Mail со ссылкой на источники.

Британская база на Кипре подверглась удару небольшого беспилотника, никто не пострадал, однако имеется незначительный ущерб, пишет Cyprus Mail.

Ранее издание Cyprus Mail сообщило, что около полуночи угроза безопасности объявлена на британских базах на Кипре, штат получил указание вернуться в свои дома и оставаться там до уведомления.

Накануне министр обороны Великобритании Джон Хили сообщил, что Иран выпустил две ракеты в направлении Кипра, где расположена база британских королевских ВВС. Политик подчеркнул: по оценке официального Лондона, она не была целью ударов.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 01 марта 2026

Иран впервые предпринял попытку ракетного удара по европейскому государству