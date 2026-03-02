На базе британских ВВС на Кипре прогремел взрыв: атака БПЛА

В ночь на 2 марта взрыв прогремел на базе британских ВВС Акротири в Лимассоле на Кипре, сообщает Daily Mail со ссылкой на источники.

Британская база на Кипре подверглась удару небольшого беспилотника, никто не пострадал, однако имеется незначительный ущерб, пишет Cyprus Mail.

Ранее издание Cyprus Mail сообщило, что около полуночи угроза безопасности объявлена на британских базах на Кипре, штат получил указание вернуться в свои дома и оставаться там до уведомления.

Накануне министр обороны Великобритании Джон Хили сообщил, что Иран выпустил две ракеты в направлении Кипра, где расположена база британских королевских ВВС. Политик подчеркнул: по оценке официального Лондона, она не была целью ударов.