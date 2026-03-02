СМИ: США и Израиль атаковали более 2000 целей в Иране

США и Израиль с начала военной операции против режима аятолл в Иране нанесли удары по более чем 2000 целям. Такую оценку публикуют The Wall Street Journal и The New York Times.

Накануне вечером израильская армия опубликовала отчет за сутки операции "Рычание льва". В сообщении ЦАХАЛа говорилось, что за первые 24 часа операции ВВС Израиля выполнили более 700 вылетов и применили тысячи боеприпасов, достигнув превосходства в воздухе над Тегераном. Было заявлено о поражении многочисленных целей, включая пусковые установки баллистических ракет, штабы и системы ПВО. По данным армии, израильские системы ПВО и авиация перехватили десятки ракет и более 50 беспилотников, запущенных из Ирана в направлении Израиля.

Вечером 1 марта представитель ЦАХАЛа бригадный генерал Эфи Дефрин заявил, что израильские силы "системно разбирают ключевые системы режима" и завершили "масштабную волну ударов по Тегерану", в ходе которой более 100 истребителей атаковали "центральные штабы" иранских силовых структур. В заявлении говорилось о поражении командных пунктов, связанных с баллистическими ракетами и БПЛА, а также о продолжении "охоты" на пусковые позиции в режиме реального времени.

Центральное командование ВС США (CENTCOM) сообщило, что в первые сутки операции "Эпическая ярость" в Иране было поражено более 1000 целей. Объявлено о ликвидации штаб-квартиры КСИР.

Как отмечалось ранее, в первые часы совместной израильско-американской военной операции были ликвидированы не менее 40 высокопоставленных руководителей иранского режима, включая верховного лидера Али Хаменеи.