Израиль поборется с Турцией и Францией за поставку Азербайджану нового спутника связи
время публикации: 15 июля 2025 г., 09:08 | последнее обновление: 15 июля 2025 г., 09:08
Государственный оборонный концерн "Авиационная промышленность" (IAI) вошел в число четырех финалистов тендера на поставку Азербайджану нового спутника связи, сообщает "Глобс".
В числе конкурентов израильского концерна – консорциум в составе французского Thales и итальянского Leonardo, а также турецкий концерн TUSAŞ.
Напомним, что на этой неделе был выведен на орбиту новейший спутник связи "Дрор-1" производства IAI.
Кроме того, в 2023 году IAI получил контракт на поставку Азербайджану двух спутников наблюдения.
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