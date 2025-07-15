Израиль поборется с Турцией и Францией за поставку Азербайджану нового спутника связи

Государственный оборонный концерн "Авиационная промышленность" (IAI) вошел в число четырех финалистов тендера на поставку Азербайджану нового спутника связи, сообщает "Глобс".

В числе конкурентов израильского концерна – консорциум в составе французского Thales и итальянского Leonardo, а также турецкий концерн TUSAŞ.

Напомним, что на этой неделе был выведен на орбиту новейший спутник связи "Дрор-1" производства IAI.

Кроме того, в 2023 году IAI получил контракт на поставку Азербайджану двух спутников наблюдения.