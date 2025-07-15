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Экономика

Суд потребовал от профсоюза учителей отчета о наказании нарушителей запрета на забастовку

Судебные решения
Профсоюзы
Учителя
время публикации: 15 июля 2025 г., 08:39 | последнее обновление: 15 июля 2025 г., 08:39
Суд потребовал от профсоюза учителей отчета о наказании нарушителей запрета на забастовку
Ayal Margolin/Flash90

Судья окружного суда по трудовым спорам Сима Крамер потребовала от профсоюза учителей проинформировать ее до среды, 16 июля о "вызовах на дисциплинарные слушания для учителей, нарушивших организационную дисциплину".

Речь идет о требовании применения дисциплинарных санкций к учителям и воспитателям, демонстративно взявшим больничные дни после того, как суд в начале мая этого года распорядился прекратить забастовку.

Требование было выдвинуто судьей Крамер в рамках рассмотрения

трудового конфликта, объявленный профсоюзом учителей по поводу удержания министерством финансов зарплаты учителей за дни несанкционированной забастовки.

На пике забастовки "на больничный" ушли около 23 тысяч учителей и воспитателей, что привело к закрытию 347 школ и 912 детских садов.

Экономика
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