Суд потребовал от профсоюза учителей отчета о наказании нарушителей запрета на забастовку

Судья окружного суда по трудовым спорам Сима Крамер потребовала от профсоюза учителей проинформировать ее до среды, 16 июля о "вызовах на дисциплинарные слушания для учителей, нарушивших организационную дисциплину".

Речь идет о требовании применения дисциплинарных санкций к учителям и воспитателям, демонстративно взявшим больничные дни после того, как суд в начале мая этого года распорядился прекратить забастовку.

Требование было выдвинуто судьей Крамер в рамках рассмотрения

трудового конфликта, объявленный профсоюзом учителей по поводу удержания министерством финансов зарплаты учителей за дни несанкционированной забастовки.

На пике забастовки "на больничный" ушли около 23 тысяч учителей и воспитателей, что привело к закрытию 347 школ и 912 детских садов.