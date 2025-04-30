В руководстве Intel призвали брать пример с завода в Кирьят-Гате

Новый генеральный директор Intel Лип-Бу Тан объявил на конференции Intel Foundry о существенном прорыве в разработке корпорацией чипа А18, основанного на технологии 1,8 нанометра и способного навязать конкуренцию 2-нанометровым чипам тайваньской корпорации TSMC.

По словам Тана, завод "Фаб 52" в Аризоне смог добиться первичного производства нового чипа. Начало промышленного производства ожидается в течение года.

Директор Intel по глобальным операциям и генеральный менеджер подразделения контрактного производства чипов Intel Foundry Manufacturing and Supply Chain Нага Чандрасекаран в своем выступлении на конференции похвалил завод корпорации в Кирьят-Гате, подчеркнув, что тот ни разу не недовыполнил поставленные перед ним задачи, несмотря на войну и вызовы, с которыми он сталкивается в Израиле.

По словам Чандрасекарана, завод в Кирьят-Гате лидирует среди заводов Intel по запланированному производству и является примером для других заводов, а также лидирует в сфере интеграции ИИ-технологий в производстве.

Вместе с тем, следует отметить, что несмотря на похвалы, судьба планов расширения и обновления завода в Кирьят-Гате, замороженных в прошлом году, остается туманной. Израильский завод осуществляет производство по технологиям 7 и 10 нанометров, считающихся относительно старыми, а упор в развитии новых технологий, судя по заявлениям руководства корпорации, будет делаться на заводы в США.

Напомним также, что гендиректор Лип-Бу Тан анонсировал сокращение штата корпорации на 20%, которое коснется и Intel Israel.