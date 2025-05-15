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Экономика

"Осем"-"Нестле" повышает цены, в среднем, на 2,2%

Цены
Потребление
время публикации: 15 мая 2025 г., 14:50 | последнее обновление: 15 мая 2025 г., 14:50
"Осем"-"Нестле" повышает цены, в среднем, на 2,2%
Moshe Shai/FLASH90

Один из крупнейших производителей продуктов питания в Израиле, компания "Осем"-"Нестле", объявляет о повышении цен на часть своей продукции, в среднем, на 2,2%.

Как сообщает в четверг, 15 мая, экономическое издание "Глобс", подорожание объясняется ростом стоимости сырья и упаковочных материалов, а также повышением производственных и логистических расходов на предприятиях компании в Израиле.

Рост цен затронет кофе, снеки, детское питание "Матерна", растворимые обеды "Мана Хама", бульонные порошки, панировочные сухари и крутоны. Повышение цен вступит в силу после праздника Шавуот, 3 июня.

Это уже четвертое повышение цен на продукцию "Осем" с начала 2024 года. В последние несколько недель цены на свою продукцию повысили также компании "Штраус", "Тара", "Тнува" и другие.

Экономика
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