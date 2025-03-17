Азербайджанский SOCAR и British Petroleum получили лицензию на поиск газа в Израиле

Консорциум из государственной азербайджанской компании SOCAR, британской British Petroleum и израильской New Med получил лицензию на поиск нефти и газа в блоке I эксклюзивных экономических вод Израиля.

Блок площадью около 1700 кв.км расположен в северо-западном углу израильских экономических вод на границе с экономическими водами Ливана и Кипра.

Оператором поисков будет SOCAR, который ранее приобрел 10% прав на месторождение "Тамар", однако до сих пор ни разу не выступал оператором месторождения в Средиземном море. Для British Petroleum это первое появление в Израиле и она стала второй компанией "Большой нефтяной шестерки" после Chevron, принявшей решение работать в Израиле.