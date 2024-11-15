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Экономика

Правительство в третий раз пересмотрит госбюджет 2024 года, увеличив дефицит госбюджета до 7,7%

время публикации: 15 ноября 2024 г., 10:33 | последнее обновление: 15 ноября 2024 г., 10:33
Правительство в третий раз пересмотрит госбюджет 2024 года, увеличив дефицит госбюджета до 7,7%
Yonatan Sindel/Flash90

В воскресенье, 17 ноября, правительство Израиля в третий раз проголосует за изменение государственного бюджета на 2024 год, утвержденного в мае 2023 года, затем пересмотренного в марте 2024 года, и еще раз пересмотренного в сентябре 2024 года.

Причины необходимости очередного пересмотра госбюджета – задержка в выделении США военной помощи в размере 18 миллиардов шекелей и расширение и затягивание военных действий в Ливане, которое потребовало 13,4 миллиарда шекелей.

Кроме того, расходы на оплату процентов по государственным займам выросли на 1,8 миллиарда шекелей.

В связи с этим дефицит государственного бюджета будет расширен с 6,6% до 7,7%.

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