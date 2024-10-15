Авиакомпания WizzAir отменила полеты в Израиль до середины января 2025 года

Венгерская бюджетная авиакомпания WizzAir объявила во вторник, 15 октября, что отменяет полеты в Израиль до середины января 2025 года. По данным "Глобс", на WizzAir приходится 5,87% всех пассажиров, проходящих через аэропорт "Бен-Гурион".

9 октября Европейское агентство безопасности полетов (EASA) отменило запрет на полеты в Израиль, который был выпущен после ликвидации в Бейруте Хасана Насраллы. Министр транспорта Израиля Мири Регев утверждает, что эта отмена стала результатом ее поездки в Венгрию в сентябре. Она также выразила уверенность, что это решение EASA приведет к возвращению европейских авиакомпаний в Израиль, что, в свою очередь, положительно отразится на стоимости авиабилетов.