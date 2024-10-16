Lufthansa заплатит 4 миллиона долларов за дискриминацию евреев

Министерство транспорта США оштрафовало германскую авиакомпанию Lufthansa на 4 миллиона долларов за дискриминацию группы еврейских пассажиров.

Инцидент произошел в мае 2022 года, когда двое ультраортодоксальных евреев, летевших в Будапешт, отказались надеть маски согласно действовавшим на тот момент эпидемическим правилам.

Авиакомпания отказалась пускать их на борт, а вместе с ними – еще 128 пассажиров в традиционной ультраортодоксальной еврейской одежде или с кипами на голове.

Следует отметить, что ранее авиакомпания уже выплатила каждому из пассажиров 21 тысячу долларов компенсации.