Lufthansa заплатит 4 миллиона долларов за дискриминацию евреев
время публикации: 16 октября 2024 г., 10:08 | последнее обновление: 16 октября 2024 г., 10:27
Министерство транспорта США оштрафовало германскую авиакомпанию Lufthansa на 4 миллиона долларов за дискриминацию группы еврейских пассажиров.
Инцидент произошел в мае 2022 года, когда двое ультраортодоксальных евреев, летевших в Будапешт, отказались надеть маски согласно действовавшим на тот момент эпидемическим правилам.
Авиакомпания отказалась пускать их на борт, а вместе с ними – еще 128 пассажиров в традиционной ультраортодоксальной еврейской одежде или с кипами на голове.
Следует отметить, что ранее авиакомпания уже выплатила каждому из пассажиров 21 тысячу долларов компенсации.
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