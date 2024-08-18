Израильская экономика продолжает замедляться: рост во втором квартале всего 1,2%

Экономика Израиля продолжает испытывать негативное влияние войны: рост экономики во втором квартале 2024 года составил всего 1,2% в годовом исчислении, ВВП на душу населения сократился на 1,4%, а объем инвестиций в сферу высоких технологий упал на 51,3%.

Как сообщает The Marker, предварительные прогнозы ожидали роста экономики более 3% (в годовом исчислении) во втором квартале текущего года. Таким образом, экономике страны так и не удалось преодолеть разрыв, образовавшийся после резкого падения ВВП в четвертом квартале прошлого года. Более того, сокращение экономики ускоряется, ведь в первом квартале 2024 года годовое снижение ВВП на душу населения составляло всего 1,1%.

Больше всего на снижение ВВП повлияло снижение экспорта товаров и услуг во втором квартале текущего года на 7,1%: это третий квартал подряд, когда происходит снижение экспорта – в четвертом квартале 2023 года экспорт упал на 23%, а в первом квартале текущего года он снизился на 3,6%. Основное падение приходится на экспорт услуг, снизившийся во втором квартале текущего года на 11,6%.

Объем инвестиций в основные активы вырос во втором квартале текущего года на 1,1% в годовом исчислении после падения на 65,4% в четвертом квартале прошлого года и повышения на 34,7% в первом квартале текущего года. Инвестиции в сферу высоких технологий упали в отчетный период на 51,3%, однако инвестиции в строительную сферу выросли на 23,5% в годовом исчислении, хотя и остаются низкими в сравнению с довоенным уровнем.