На несколько месяцев отложено повышение цены на общественный транспорт в Израиле

В министерстве транспорта принято решение отложить запланированное на 1 января 2025 года повышение цен на общественный транспорт. Об этом сообщила радиостанция "Кан Бет".

Согласно очередному плану реформы общественного транспорта, стоимость проезда в автобусах, поездах и трамвае должна была вырасти на 40% и более.

По информации "Кан Бет", этот шаг решено отложить, как минимум до апреля, и поднять цены в рамках реализации очередного этапа реформы, который включает в себя снижение цен на транспорт в некоторых районах и для групп, имеющих права на льготы.

Данная мера предусмотрена проектом государственного бюджета на 2025 год и объясняется необходимостью привести стоимость проезда в соответствие со средним показателем по OECD.