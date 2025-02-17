Air Samarkand начнет полеты в Израиль с конца марта
время публикации: 17 февраля 2025 г., 14:02 | последнее обновление: 17 февраля 2025 г., 14:02
Авиакомпания Air Samarkand станет третьей узбекской компанией, которая будет работать на израильских маршрутах.
Рейсы между Израилем и Самаркандом будут выполняться по воскресеньям, начиная с 30 марта. Стоимость билетов – от 499 долларов (в двух направлениях).
Напомним, что в Израиль летают также "Узбекские авиалинии" и Qanot Sharq. Стоит отметить, что обе компании продолжали летать на протяжении всей войны.
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