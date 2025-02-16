Отчет минфина: необходимо призвать 12000 ультраортодоксов

Бюджетное управление министерства финансов представило парламентской комиссии по иностранным делам и обороне заключение по вопросу о призыве ультраортодоксов в армию. В нем говорится о необходимости скорейшего призыва в ЦАХАЛ 12000 военнослужащих, сообщает "Кан".

Чиновники минфина выступили за индивидуальные, а не за коллективные санкции, с преобладанием льгот для учащихся религиозных учебных заведений, призываемых в армию. В частности, речь идет о субсидиях на жилье, детские сады, скидки на муниципальные налоги и выплаты Институту национального страхования.

Призывники призваны снизить необходимость в мобилизации резервистов. Согласно документу, стоимость месячного содержания в армии одного резервиста может достигать 50000 шекелей в месяц. Речь идет о многомиллиардных расходах, которых призыв ультраортодоксов позволит избежать.