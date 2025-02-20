Microsoft заявила о прорыве в создании квантовых компьютеров, но физики отозвались скептически

Компания Microsoft объявила о создании первых "топологических кубитов". Этот новый способ хранения квантовой информации, по словам компании, станет основой нового поколения квантовых компьютеров.

Как утверждает компания Microsoft компьютеры на основе топологических кубитов станут более простыми для масштабирования, поскольку они лучше защищают информацию от шума, а это главная проблема всех квантовых чипов. Но некоторые физики отнеслись к заявлениям компании скептически.

Как отмечают эксперты в комментарии для сайта Nature, сообщение содержит мало технических подробностей. Но Microsoft заявляет, что раскрыла часть данных специалистам на встрече в своем центре в Санта-Барбаре.

Microsoft также опубликовала в журнале Nature статью с промежуточными результатами работы, но в ней нет доказательства создания топологических кубитов.

Топологические состояния – это устойчивые к шуму коллективные состояния электронов. В таком состоянии электроны как два звена в цепи могут быть смещены вместе, сохранив соединение.

Специалисты Microsoft в статье, опубликованной в Nature, описываются эксперименты на сверхпроводящем "нанопроводе", изготовленном из арсенида индия. Конечная цель такого устройства – разместить два топологических состояния, называемых "квазичастицы майораны" (Majorana), по одному на каждом конце проводника. Поскольку электроны в сверхпроводнике образуют так называемые куперовские пары, дополнительный электрон останется неспаренным и образует возбужденное состояние. Этот электрон будет существовать в "нелокальном" состоянии, которое является общим для двух майоран.

Пресс-релиз вышел позднее, чем была написана статья. Согласно пресс-релизу, команда провела новые эксперименты, в которых соединила две нанопроволоки и поместила их в суперпозицию двух состояний – одно с дополнительным электроном в первой нанопроволоке, а другое – с электроном во второй. "Мы построили кубит", – говорит исследователь Microsoft Четан Наяк.

Некоторые исследователи критикуют решение компании публично объявить о создании кубита, не публикуя подробных доказательств. Другие настроены еще более жестко. Винсент Мурик, физик из Исследовательского центра имени Гельмгольца в Юлихе, Германия скептически относится ко всей концепции. Он анализировал предыдущую публикацию, посвященную майоранам, и его критика привела к отзыву статьи из журнала. Мурик говорит: "На фундаментальном уровне подход к построению квантового компьютера на основе топологических майорановских кубитов, как его продвигает Microsoft, не сработает".

Пока ситуация сложная и для экспертов, которые вынуждены оценивать результат в основном по слухам, и для компании Microsoft, которая хочет убедить специалистов в своем прорыве, но не может раскрыть всю информацию из конкурентных соображений, слишком высоки ставки в гонке квантовых компьютеров.