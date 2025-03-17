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Экономика

Агентство Moody's передало ответственность за отчеты по Израилю от британского отдела американскому

время публикации: 17 марта 2025 г., 22:49 | последнее обновление: 17 марта 2025 г., 22:49
Агентство Moody's передало ответственность за отчеты по Израилю от британского отдела американскому
AP Photo/Mark Lennihan

Международной рейтинговое агентство Moody's передаст ответственность за составление отчетов по экономике Израиля от своего британского департамента аналитикам в США.

Напомним, что именно Moody's год назад опубликовала наиболее резкий отчет по экономике Израиля, неожиданно для рынка снизив суверенный кредитный рейтинг страны сразу на две ступени, а не на одну, как другие агентства.

В министерстве финансов обвиняли агентство в предвзятости по отношению к Израилю и, как сообщает "Глобс", надеются, что смена аналитического отдела свидетельствует об изменении подхода.

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