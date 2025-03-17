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Экономика

Управление метрополитена возглавит бывший директор морских портов

Транспорт
Госсектор
время публикации: 17 марта 2025 г., 22:17 | последнее обновление: 17 марта 2025 г., 22:17
Управление метрополитена возглавит бывший директор морских портов
Moshe Shai/FLASH90

Комиссия по поиску первого директора Управления метрополитена остановилась на кандидатуре бывшего председателя совета директоров компании морских портов Узи Ицхаки.

Ицхаки возглавлял государственную компанию морских портов в последние 7 лет. На новой должности он будет отвечать за крупнейший инфраструктурный проект в истории Израиля.

Стоимость строительства трех линий метрополитена в Гуш-Дане оценивается в 150 миллиардов шекелей, однако, по оценкам аналитиков, итоговая стоимость существенно превысит эту сумму. Согласно плану, линии метро начнут постепенно запускаться в период с 2035 по 2040 годы.

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