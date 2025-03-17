Управление метрополитена возглавит бывший директор морских портов

Комиссия по поиску первого директора Управления метрополитена остановилась на кандидатуре бывшего председателя совета директоров компании морских портов Узи Ицхаки.

Ицхаки возглавлял государственную компанию морских портов в последние 7 лет. На новой должности он будет отвечать за крупнейший инфраструктурный проект в истории Израиля.

Стоимость строительства трех линий метрополитена в Гуш-Дане оценивается в 150 миллиардов шекелей, однако, по оценкам аналитиков, итоговая стоимость существенно превысит эту сумму. Согласно плану, линии метро начнут постепенно запускаться в период с 2035 по 2040 годы.