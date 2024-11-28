Fitch и Moody's: экономические риски Израиля немного снизились

Международные рейтинговые агентства Fitch и Moody's выпустили коммюнике, касающиеся соглашения о прекращении огня между Израилем и "Хизбаллой".

Агентство Fitch сообщило о снижении давления в направлении дополнительного снижения кредитного рейтинга Израиля на фоне прекращения огня, которое должно привести к снижению нагрузки на госбюджет.

В то же время компания отмечает "хрупкость перемирия и низкие шансы на прекращение огня в секторе Газы".

Компания оставила прогноз дефицита госбюджета на 2024 год на уровне 7,8%, а на 2025 год повысила с 4,8% до 5,2%. В компании отметили высокий уровень неопределенности касательно налогово-бюджетных мер в среднесрочной перспективе, включая риск сохранения высокого уровня дефицита госбюджета в 2026 году и далее из-за сохранения необходимости в высоких оборонных расходах.

Агентство Moody's сообщило, что прекращение огня между Израилем и "Хизбаллой" сокращает один фактор геополитических рисков, однако остальные факторы остались неизменными, и на данный момент рано делать выводы по поводу их стабильного снижения.

В агентстве отмечают, что правительство Израиля до сих пор не представило какого-либо плана касательно ситуации в Газе, способного обеспечить Израилю долговременную безопасность.

Также в коммюнике говорится о сохраняющихся на высоком уровне внутриполитических рисках.