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Мир

Зеленский отказался подписать документ, предоставляющий США права на половину полезных ископаемых Украины

Украина
Владимир Зеленский
время публикации: 14 февраля 2025 г., 22:27 | последнее обновление: 14 февраля 2025 г., 22:32
Зеленский отказался подписать документ, предоставляющий США права на половину полезных ископаемых Украины
AP Photo/Alex Babenko,

Корреспондент Washington Post Джош Рогин написал, что Владимир Зеленский отказался подписать соглашение с США, которое предоставляло США права на половину редкоземельных металлов, которые будут найдены на Украине.

Конгрессмены США, присутствовавшие на Мюнхенской конференции, рассказали Рогину, что американская делегация представила Зеленскому "листок бумаги", который предоставил бы США права на 50% будущих запасов полезных ископаемых Украины, но он "вежливо отказался его подписать".

Украинское агентство UNN приводит комментарий Зеленского, который заявил, что предложенный ему документ не касается вопросов безопасности, в нем говорится про инвестиции. "Я не готов подписывать все, но я готов встретиться и обсудить", – цитирует агентство Зеленского.

По данным агентства, 14 февраля Украина передала США обновленный проект соглашения по редкоземельным металлам. Американская сторона попросила дать ей время для изучения документа.

Мир
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