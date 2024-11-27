Законопроект о приватизации корпорации гостелерадио утвержден в предварительном чтении

Кнессет утвердил в предварительном чтении законопроект о приватизации корпорации гостелерадио.

49 депутатов проголосовали за законопроект, представленный депутатом Тали Готлиб ("Ликуд") и инициированный министром связи Шломо Караи. 46 депутатов проголосовали против.

Выступая на заседании, министр Караи объяснил, что законопроект продиктован "либеральным, экономическим мировоззрением".

"В мире свободного рынка нет никакой объяснения ситуации, при которой граждане спонсируют общественные СМИ", – заявил Караи.

Глава оппозиции Яир Лапид заявил, что "под прикрытием экономических мотивов идет организованная атака на израильскую демократию, на израильскую свободу слова и на израильское творчество".