Администрация Байдена планирует предоставить Украине миллиарды дополнительной помощи

Администрация Джо Байдена, которая предоставила Украине помощь в размере 59 миллиардов долларов для отражения российской агрессии, до окончания своей каденции намерена предоставить Киеву еще несколько миллиардов. Об этом сообщил журналистам высокопоставленный представитель министерства обороны США.

Как пишет сайт Defense One, в первую очередь речь идет о 1,22 миллиардах долларов из уже одобренного пакета помощи. Однако помимо этого, Байден может одобрить передачу Украине военного оборудования, в том числе вооружений и техники, на сумму 5,6 млрд долларов.

Помощь должна не только предотвратить поражение Украины, но и создать условия для усиления ее позиции за столом переговоров, когда они начнутся. Российские потери составляют около 1200 человек в сутки, и даже для страны со значительными человеческими резервами это ощутимый показатель.

В Украине опасаются, что новая администрация США прекратит оказание помощи или будет использовать ее как рычаг давления. Об этом свидетельствуют и заявления новоизбранного президента Дональда Трампа, который приступит к своим обязанностям 20 января 2025 года.