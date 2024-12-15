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Мир

Лидеры ЕС обсудят отправку войск в Украину

Война в Украине
время публикации: 15 декабря 2024 г., 21:58 | последнее обновление: 15 декабря 2024 г., 22:03
Лидеры ЕС обсудят отправку войск в Украину
AP Photo/Olivier Matthys

18 декабря в Брюсселе под эгидой Генерального секретаря NATO Марка Рютте состоятся консультации, посвященные возможности прекращения огня в Украине и участия войск европейских государств в его обеспечении. Об этом сообщает Polskie Radio.

Согласно публикации, во встрече примет участие президент Украины Владимир Зеленский, лидеры Польши, Франции, Германии, Италии, Великобритании, главы Европейского совета и Европейской комиссии.

Предполагается, что дискуссия будет продолжена 19 декабря на саммите ЕС. Премьер-министр Польши Дональд Туск на встрече с президентом Франции Макроном отметил, что на данном этапе Польша не намерена отправлять войска в Украину.

Мир
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