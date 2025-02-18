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Экономика

Meta планирует связать США и Индию самым длинным в мире подводным кабелем

Технологии
время публикации: 18 февраля 2025 г., 15:27 | последнее обновление: 18 февраля 2025 г., 15:28
Meta планирует связать США и Индию самым длинным в мире подводным кабелем
AP Photo/Godofredo A. Vásquez

Проект Waterworth предполагает прокладку кабеля, протяженность которого превосходит 40 тысяч км – длину окружности Земли.

Meta анонсировала планы по созданию самого протяженного в мире подводного кабеля, который соединит США, Индию, Южную Африку, Бразилию и другие регионы. Технологическая компания сообщила, что проект под названием Waterworth включает в себя прокладку подводного кабеля длиной 50 тысяч км.

Этот кабель станет самым длинным на данный момент и будет оснащен системой из 24 оптоволоконных пар, что обеспечит его высокую пропускную способность и поддержку проектам в области искусственного интеллекта.

Кабель будет прокладываться на глубине до 7000 метров, его укладка будет проходить с помощью применения современных методов заглубления в зонах с повышенным риском разломов, таких как мелководье у побережья, чтобы минимизировать риск повреждения от якорей судов и от других угроз.

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