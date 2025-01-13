WhatsApp тестирует приложение, которое позволяет общаться с ИИ-ботами

Приложение для обмена сообщениями WhatsApp тестирует новый дизайн, дополненный возможностью чата с персонифицированным искусственным интеллектом.

В настоящее время доступна только бета-версия для Android, сообщает издание WABetaInfo.

Среди возможней, которые запланированы в новой версии приложения, есть выбор "Популярных персонажей ИИ", с которыми можно поговорить. Другие функции WhatsApp, основанные на искусственном интеллекте, включают в себя генерирование изображений и стикеров и инструмент поиска с использованием Meta AI.

Многие из этих инструментов ИИ сегодня доступны в США на английском языке, и в ограниченном числе стран на ограниченном количестве языков. В настоящее время доступ к ним осуществляется через основную вкладку Chats. Новая версия должна сделать функции ИИ более доступными. Meta планирует расширить и число стран, и число языков, в том числе охватить страны Ближнего Востока. Будут ли поддерживаться ИИ-приложения на иврите и русском, компания не сообщает.

Новая вкладка AIs будет показывать все возможности ИИ, доступные WhatsApp, как разработанные Meta, так и сторонними компаниями. WABetaInfo считает, что таких приложений будет много, и они будут разными. Чтобы помочь пользователям сориентироваться в широком спектре приложений ИИ, интерфейс будет предлагать наиболее популярные ИИ с помощью функции AI Studio, также включенной в бета-версию WhatsApp. Благодаря этой функции пользователи могут быстро опробовать ИИ-приложения, которые имеют высокий рейтинг. Кроме того, ИИ-приложения будут распределены по категориям, например, дающие общие советы, помогающие решать творческие задачи, улучшающие игровой опыт и т.д.

WhatsApp запланировала возможность создания персонализированных ИИ-ботов. Meta уже предлагает возможность создания пользовательских ИИ-ботов на сайте Instagram. Добавление этой возможности в WhatsApp упрощает процесс создания ботов.

Новая вкладка AIs заменяет существующую вкладку Communities, но вся функциональность Communities сохраняется – она переносится во вкладку Chats.

Бета-версия WhatsApp сегодня доступна через Google Play, но только бета-тестерам, и возможности присоединиться к ним пока нет.