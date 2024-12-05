x
05 декабря 2024
|
последняя новость: 17:20
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
05 декабря 2024
|
05 декабря 2024
|
последняя новость: 17:20
05 декабря 2024
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Экономика

Резервисты получат дополнительные субсидии на детские сады и ясли

Резервисты
Дети
Минфин
время публикации: 05 декабря 2024 г., 17:03 | последнее обновление: 05 декабря 2024 г., 17:03
Резервисты получат дополнительные субсидии на детские сады и ясли
Uri Lenz/Flash90

После публикации критериев на получение субсидий для детей в яслях поднялась волна общественного возмущения, вынудившая министров финансов и труда пересмотреть критерии и заявить о добавлении дополнительных субсидий для детей резервистов, отслуживших в 2024 году более 60 дней резервистской службы. Причиной этого был тот факт, что полученные резервистами выплаты за службу учитывались в качестве дохода при расчете скидок.

Министр финансов Бецалель Смотрич и министр труда Йоав Бен-Цур объявили в четверг, 5 декабря, о соглашении, в соответствии с которым в ближайшие дни система субсидирования яслей будет изменена с тем, чтобы повысить субсидии для действующих резервистов. Будет также опубликован порядок реализации льготы для тех, кому она полагается.

По словам министра финансов, введение дополнительных субсидий призвано исправить несправедливость и обеспечить, чтобы комплексный пакет льгот, которые государство вводит для резервистов, не повлиял на расчет скидки, на которую они имеют право, отдавая своих детей в ясли. "Мы как государство должны предоставить немедленные решения, чтобы резервисты могли продолжать вносить свой вклад в безопасность страны, не беспокоясь об экономических последствиях для своих семей", – отметил он.

Бен-Цур также отметил, что его министерство постоянно работает над предоставлением льгот и послаблений для резервистов на рабочих местах, он поручил разработать для них специальную степень для субсидирования детских садов, поскольку полученные ими выплаты за время резервистской службы уменьшили их право на субсидии.

Экономика
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 05 декабря 2024

Что сделать до конца декабря, чтобы не платить лишнее. Экономический обзор
// https://www.newsru.co.il/ // Община // 04 декабря 2024

В Кнессете обсудили отсутствие психологической поддержки одиноких резервистов
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 23 ноября 2024

Правительство продлит срок действия приказа о призыве сотен тысяч резервистов
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 22 ноября 2024

Кнессет предлагает изменить систему расчета выплат резервистам-индивидуальным предпринимателям