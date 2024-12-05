Резервисты получат дополнительные субсидии на детские сады и ясли

После публикации критериев на получение субсидий для детей в яслях поднялась волна общественного возмущения, вынудившая министров финансов и труда пересмотреть критерии и заявить о добавлении дополнительных субсидий для детей резервистов, отслуживших в 2024 году более 60 дней резервистской службы. Причиной этого был тот факт, что полученные резервистами выплаты за службу учитывались в качестве дохода при расчете скидок.

Министр финансов Бецалель Смотрич и министр труда Йоав Бен-Цур объявили в четверг, 5 декабря, о соглашении, в соответствии с которым в ближайшие дни система субсидирования яслей будет изменена с тем, чтобы повысить субсидии для действующих резервистов. Будет также опубликован порядок реализации льготы для тех, кому она полагается.

По словам министра финансов, введение дополнительных субсидий призвано исправить несправедливость и обеспечить, чтобы комплексный пакет льгот, которые государство вводит для резервистов, не повлиял на расчет скидки, на которую они имеют право, отдавая своих детей в ясли. "Мы как государство должны предоставить немедленные решения, чтобы резервисты могли продолжать вносить свой вклад в безопасность страны, не беспокоясь об экономических последствиях для своих семей", – отметил он.

Бен-Цур также отметил, что его министерство постоянно работает над предоставлением льгот и послаблений для резервистов на рабочих местах, он поручил разработать для них специальную степень для субсидирования детских садов, поскольку полученные ими выплаты за время резервистской службы уменьшили их право на субсидии.