"Рами Леви" начинает продажу электромобилей

Сеть супермаркетов "Рами Леви Шивук а-Шикма" объявила о начале продажи электромобилей совместно с компанией Dalhom Motors по цене от 99 тысяч шекелей.

Поскольку сеть не имеет соответствующей лицензии, в магазинах сети покупатели будут вносить только 2000 шекелей предоплаты, а остаток – напрямую Dalhom Motors.

На продажу выставлены три модели: семейный седан BAIC EU5 с аккумулятором 60 кВт·ч, мощностью 161 л.с. и запасом хода 375 км за 99999 шекелей; заднеприводный ArcFox T5 с аккумулятором 94 кВт·ч, 221 л.с. и запасом хода 570 км за 165 тысяч шекелей; BJ30 с гибрид-бензиновым турбодвигателе 1500 куб. см, суммарной мощностью 188 л.с. - цена пока не раскрыта.

На первом этапе в общей сложности речь идет о 50 электромобилях.

Следует отметить, что "Рами Леви" – не первая израильская торговая сеть, пытающаяся выйти на рынок автомобилей.

В начале июня сеть "Ошер Ад" выставила на продажу несколько сотен автомобилей KIA Sportage совместно с компанией Auto Center. Автомобили с нулевым километражем, которые импортер не успел продать в первый год и был вынужден записать на свое имя, продавались на за 139900 шекелей, существенно ниже рыночной цены.