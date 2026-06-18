Гендиректор МВД требует закрытия ТЦ BiG в Глилот по субботам

Генеральный директор министерства внутренних дел Исраэль Узан потребовал от муниципалитета Рамат а-Шарона обеспечить правоприменение в отношении торгового центра BiG в Глилот в соответствии с действующим муниципальным законом о работе предприятий в дни отдыха.

Муниципалитет подал в МВД запрос на утверждение поправок к муниципальному закону, которые должны позволить работу торгового центра по субботам, однако это требует визирования министром внутренних дел.

Узан подчеркнул в письме, что до утверждения поправок муниципалитет обязан обеспечивать исполнение действующего закона и добиваться закрытия ТЦ в Глилот по субботам и праздникам. По его словам, нельзя основывать законодательные изменения на положении дел, возникшем вследствие нарушения закона и его неисполнения.