01 июня 2026
последняя новость: 07:12
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Экономика

Автомобили и квартиры рядом с хлебом и молоком: израильские розничные сети расширяют ассортимент

время публикации: 01 июня 2026 г., 07:07 | последнее обновление: 01 июня 2026 г., 07:07
Бытовые электротовары, смартфоны, электроника и одежда прочно вошли в ассортимент израильских розничных сетей, которым реформа параллельного импорта открыла двери для конкуренции с сетями электротоваров и одежды.

На этой неделе две розничные сети пошли еще дальше.

В 14 филиалах сети "Ошер Ад" с сегодняшнего дня можно купить автомобиль Kia Sportage. Сеть выступает площадкой продаж для компании Auto Center, предлагая автомобили с нулевым километражем, которые импортер не успел продать в первый год и был вынужден записать на свое имя. Стоимость автомобиля – 139990 шекелей, из которых покупатель 1800 шекелей платит в магазине, а остальное – уже в филиале Auto Center. Рыночная стоимость нового автомобиля составляет 160-170 тысяч шекелей. Автомобиль обещают передать покупателю в течение 48 часов.

Одновременно сеть "Виктори" объявила о планах продавать в своих магазинах квартиры по цене от 1,3 до 1,8 млн шекелей. Жилье будет предлагаться в различных проектах на периферии юга страны.

