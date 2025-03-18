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Экономика

1 апреля минимальная зарплата вырастет на 6,25%

Рынок труда
время публикации: 18 марта 2025 г., 11:17 | последнее обновление: 18 марта 2025 г., 11:17
1 апреля минимальная зарплата вырастет на 6,25%
Abed Rahim Khatib / Flash 90

Во вторник, 1 апреля, минимальная зарплата в Израиле вырастет на 6,25% и составит 6247 шекелей брутто в месяц (увеличение на 367 шекель).

Минимальная почасовая зарплата составит 34,33 шекеля в час.

Напомним, что два года назад правительство, организации работодателей и профсоюзы договорились, что минимальная зарплата будет индексироваться ежегодно 1 апреля и составлять 47,5% от средней зарплаты по стране за август-октябрь предшествующего года.

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