1 апреля минимальная зарплата вырастет на 6,25%

Во вторник, 1 апреля, минимальная зарплата в Израиле вырастет на 6,25% и составит 6247 шекелей брутто в месяц (увеличение на 367 шекель).

Минимальная почасовая зарплата составит 34,33 шекеля в час.

Напомним, что два года назад правительство, организации работодателей и профсоюзы договорились, что минимальная зарплата будет индексироваться ежегодно 1 апреля и составлять 47,5% от средней зарплаты по стране за август-октябрь предшествующего года.