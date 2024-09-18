Суд: меблированная квартира не может считаться пустой и не имеет права на освобождение от налога

Тель-Авивский суд по административным вопросам оставил в силе решение апелляционной комиссии по вопросам налогообложения в муниципалитете Герцлии, отказавшей квартировладельцу в предоставлении освобождения от налога на пустующую квартиру.

Суд постановил, что квартира, в которой оставлена мебель, не является пустой, даже если в ней никто не проживает, и потому ее владельцу не полагается освобождение от муниципального налога.

Закон дает возможность получить одноразово освобождение от муниципального налога за "квартиру, свободную от людей и предметов" на период до 6 месяцев. Квартировладелец, который не мог сдать ее в аренду в течение пяти месяцев, запросил освобождение от налога за этот период, однако получил отказ, поскольку в ней все это время оставалась часть мебели и бытовых приборов.

Попытка оспорить решение муниципалитета в суде оказалась безуспешной, и обошлась квартировладельцу в 10000 шекелей судебных издержек.