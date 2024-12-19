Акции "Тевы" подорожали за сутки на 26% после успешных клинических испытаний

Израильский фармацевтический концерн "Тева", ранее считавшийся флагманом израильской промышленности, но в последние годы испытывавший серьезные трудности из-за проблематичных решений своего руководства, снова стал самой дорогой израильской компанией на Уолл-Стрит, обойдя Check Point.

За последний день торгов, когда ведущие индексы Уолл-Стрит существенно снизились, акции "Тевы" выросли в цене на 26%, и теперь рыночная стоимость концерна составляет 23,5 миллиарда долларов.

Причина резкого роста стоимости котировок – публикация отчета об успешных результатах фазы 2б клинических испытаний нового лекарства, разрабатываемого "Тевой" вместе с Sanofi.

Препарат Duvakitug является биологическим лекарством из ряда препаратов, основанных на моноклональных антителах к белку TL1A, предназначенным для лечения аутоимунных заболеваний кишечника, таких как язвенный колит и болезнь Крона.

При этом стоит напомнить, что акции "Тевы" все еще на 70% дешевле, чем были на своем пике летом 2015 года.