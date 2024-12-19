Изменение прогноза ФРС привело к обвалу котировок на Уолл-Стрит

Глава Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл объявил о снижении учетной ставки на 0,25% до 4,5%, в соответствии с прогнозами аналитиков.

Одновременно ФРС опубликовал новый прогноз, в котором сократил количество ожидаемых в 2025 году дополнительных снижений учетной ставки с четырех до двух на фоне повышения прогноза по инфляции с 2,1% до 2,5% к концу года.

Такой прогноз стал неожиданностью для рынков, и повлек за собой резкое падение котировок. Индекс S&P 500 потерял 3% стоимости, индекс NASDAQ – 3,6%, а индекс Dow Jones – 2,6% (этот индекс впервые с 1974 года завершил 10 дней торгов подряд в красной зоне).