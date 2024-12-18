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Экономика

Выделены деньги на начало работ по строительству "синей ветки" трамвая в Иерусалиме

Транспорт
Мин.транспорта
Иерусалим
время публикации: 18 декабря 2024 г., 21:36 | последнее обновление: 18 декабря 2024 г., 21:36
Выделены деньги на начало работ по строительству "синей ветки" трамвая в Иерусалиме
Miriam Alster/Flash90

Мэрия Иерусалима и министерство транспорта сообщили в среду, 18 декабря, что финансовая комиссия Кнессета утвердила строительство "синей ветки" трамвая в столице.

Подготовительные работы по прокладке линии должны начаться в ближайшее время. Финансовая комиссия выделила около 360 миллионов шекелей, предназначенных для строительства трех центральных участков линии: Керен а-Йесод, Эмек а-Рефаим и районе Хан, где трамвайная линия будет пересекаться с железной дорогой.

"Синяя линия" соединит столичные кварталы Рамот и Гило и будет иметь 53 станции. Протяженность линии 31 километр, из которых 2,5 километра будут проходить под землей. Предполагается, что ежедневно на этой линии будет совершаться 250 тысяч поездок. Стоимость проекта оценивается в 16,5 миллиарда шекелей. Открытие линии запланировано на 2028-2032 годы.

Экономика
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