Как подать иск на "Гистадрут" за понесенный ущерб: руководство от форума "Коэлет"

Форум "Коэлет" опубликовал инструкцию о подаче исков для компенсации убытков, понесенных из-за незащищенной забастовки, устроенной Всеобщей федерацией профсоюзов ("Гистадрут Клалит") в понедельник, 2 сентября. Поскольку речь идет о незащищенной забастовке, бастующие не защищены от исков со стороны работодателя и третьих сторон, которые понесли ущерб в результате забастовочных санкций.

Если вы лишились билета на самолет, потеряли клиентов, пропустили назначенные встречи, не получили обещанные поставки и так далее – вы можете подать в суд на "Гистадрут" и потребовать компенсацию за понесенный ущерб. Форум "Коэлет" опубликовал краткое руководство по подаче искового заявления в суд по мелким искам, подчеркнув, что речь не идет о юридической консультации.

Подать иск в суд по мелким искам может частное лицо (не компания и не некоммерческая организация), которое понесло финансовый ущерб из-за забастовки (на сумму менее 36400 шекелей). Количество мелких исков, которые может подать частное лицо, ограничено пятью исками в год.

Для того, чтобы подать заявление в суд по мелким искам, необходимо иметь документальное подтверждение понесенного ущерба (квитанции, счета-фактуры, отмененные авиабилеты или любые другие документы). Вы должны будете оплатить пошлину в размере 50 шекелей или 1% от суммы иска, если она превышает 5000 шекелей. Необходимо будет заполнить и отправить исковое заявление, после чего суд отправит ваш иск в "Гистадрут", получит реакцию на иск и назначит дату судебного заседания. В день судебного заседания вы должны будете явиться в суд и рассказать, что произошло, после чего суд выслушает другую сторону и вынесет вердикт.

Чтобы подать исковое заявление, вам нужно зайти в систему Net Mishpat, войти в систему при помощи системы национальной идентификации (оранжевая кнопка в правом верхнем углу страницы), затем нажать на кнопку "открыть дело" ("птихат тик") – вторая справа вкладка сверху. Откроется окно, позволяющее выбрать город и суд, в котором будет рассматриваться ваш иск.

Форум "Коэлет" приводит пример: если в результате незащищенной забастовки был отменен ваш авиарейс, ваш иск может рассмотреть один из судов по выбору: в Кфар-Сабе, Ришон ле-Ционе, Петах-Тикве, Рамле, Реховоте или в Нетании. Выбрав город, вам следует выбрать мировой суд в этом городе и тип иска – "мелкие иски", сфера иска – "другое".

Если вам был причинен иной ущерб, связанный с незащищенной забастовкой "Гистадрута", вы можете выбрать один из ближайших городов, где есть суд по мелким искам, а можете также подать иск в суд по мелким искам в Тель-Авиве, где расположена штаб-квартира "Гистадрута".

В категории "сумма иска" вы вписываете сумму понесенного вами ущерба. После этого нажимаете на кнопку "Далее" внизу страницы, и откроется следующая вкладка. На следующей вкладке нужно ввести данные истца. Поскольку система подачи исковых заявлений работает только после идентификации в Национальной идентификационной системе ("Маарехет издаут леумит"), система автоматически укажет ваш номер удостоверения личности, нужно будет ввести имя и фамилию, затем вы следуете во вкладку "адрес" и вводите свои контактные данные: адрес, номер телефона и адрес электронной почты, добавляя все внесенные данные. Если истцов несколько, эти операции надо будет повторить в соответствии с количеством истцов.

В графе "Ответчик" нужно нажать кнопку "Добавить", выбрать в форме "Тип базы" вариант "Государственные организации/компании", выбрать вариант "корпорация" ("таагид") и указать номер организации, принадлежащий "Гистадруту" – 589103852. Напротив названия "А-Гистадрут а-овдим а-клалит а-хадаша" следует поставить галочку, нажать на кнопку "подтвердить" ("ишур") и еще раз "подтвердить внизу страницы".

Далее во вкладке "приложить документы и обоснования для искового заявления" вам нужно будет написать, где, когда и какой ущерб вам был причинен, подробно описав, что произошло. Важно написать, какую сумму и кому вы заплатили и почему забастовка привела к потере этой суммы и сопутствующим потерям. В "Коэлет" подчеркивают, что важно написать, что ответчиком выбран "Гистадрут", поскольку именно объявленная "Гистадрутом" забастовка привела к причинению вам ущерба. Настоятельно рекомендуется подготовить текст обращения заранее, проверить, что вы упорядоченно и подробно изложили все претензии, и затем скопировать его в соответствующее поле.

В разделе "приложить сопроводительные документы" вы сможете загрузить все касающиеся дела файлы: квитанции, счета-фактуры, сообщения об отмене встречи, очереди, билета и так далее, и любые доказательства понесенного вами ущерба из-за забастовки.

В разделе номер 7 нужно будет декларировать, что вы не подали более пяти исков за год, а затем нажать "подтвердить" ("ишур"). Затем вы вновь вписываете имя заявителя, переходите на следующий этап, и затем нужно будет заплатить пошлину – вы сможете выбрать оплату кредитной картой или ваучер на предоплату в Почтовом банке). На финальной стадии нужно будет подтвердить подачу иска, и если вы выбрали оплату пошлины кредитной картой, вас автоматически перенаправят на сайт государственных платежей.

Отмечается, что для подачи мелкого иска не нужен адвокат, но если вам нужна помощь, вас может сопровождать член семьи или близкий друг. Информацию о рассмотрении своего заявления можно на той же странице "Net Mishpat", или же позвонив в информационный центр по телефону *3852 или 0772703333.