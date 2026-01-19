OpenAI начинает интегрировать рекламу в ChatGPT

Компания OpenAI объявила, что в ближайшие недели начнет пилотный проект по интеграции рекламы в ответы чат-бота ChatGPT. На данном этапе речь идет только об американских пользователях.

Реклама будет показываться взрослым пользователям, вошедшим в учетную запись в бесплатной версии сервиса, а также подписчикам тарифа Go, который недавно был запущен и в США. Подписчики Plus, Pro, Business и Enterprise, платящие от $20 до $200 в месяц или работающие в рамках организации, не будут видеть рекламу.

Согласно OpenAI, реклама будет появляться в отдельных четко обозначенных блоках внизу ответов чата, а не как часть самого текста. Подбор объявлений будет осуществляться на основе темы разговора, но компания подчеркивает, что содержание ответов не будет зависеть от рекламы.

Также сообщалось, что OpenAI не будет продавать личную информацию или разговоры пользователей рекламодателям, и что рекламодатели получат только агрегированные данные, такие как количество показов и кликов.

Пользователи смогут понять, почему им была показана определенная реклама, отклонять объявления, отключать персонализацию и даже удалять данные, используемые в рекламных целях.

Компания также установила четкие ограничения на показ рекламы: объявления не будут показываться в разговорах, касающихся чувствительных или регулируемых тем, включая здоровье, психическое здоровье и политику, и не будут показываться пользователям младше 18 лет, как по заявлению пользователя, так и по прогностической модели возраста, которую разрабатывает OpenAI.

По словам компании, цель шага – обеспечить более широкий доступ к инструментам искусственного интеллекта и для пользователей, которые не хотят платить или хотят платить относительно небольшую сумму.