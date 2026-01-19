Работники хайтека в Израиле и среди читателей Newsru.co.il. Данные статистики и результаты опроса

По данным Центрального статистического бюро, в Израиле в сфере хайтека заняты около 400 тысяч человек, что составляет примерно 4% от общего населения страны или 11% от занятых в экономике.

По состоянию на сентябрь 2025 года, средняя зарплата в хайтеке (брутто) составляла 33366 шекелей. Сведений по медианной зарплате в хайтеке ЦСБ не публикует, примерная оценка – 25000 шекелей. При этом, по данным Института национального страхования Израиля (Битуах Леуми), в первом полугодии 2025 года средняя месячная зарплата наемного работника составляла 15098 шекелей (при 14655 шекелей за тот же период 2024 года), а медианная зарплата – 10586 шекелей (при 10244 шекелей годом ранее).

В январе 2026 года редакция Newsru.co.il провела очередной опрос "Портрет читателя", по результатам которого 17% респондентов сообщили, что работают в сфере хайтека (абсолютное большинство участников опроса – израильтяне). Среди работающих читателей это наиболее значимая категория. Причем хайтек является основной сферой деятельности для 15-19% читателей Newsru.co.il, как минимум, в течение последних десяти лет. Причем посчитать долю "хайтекистов" только среди работающих участников опроса, то она составляет 22%.

Средний месячный доход у работающих в хайтеке среди наших читателей – 15,6 тыс. шекелей. Таким образом, хотя доля занятых в хайтеке среди читателей Newsru.co.il заметно выше, чем в целом по Израилю, доходы – заметно ниже, хотя и выше, чем у представителей других категорий читателей.

Другие данные по опросу Newsru.co.il

Среди участников опроса, сообщивших, что они работают в сфере хайтека – 18% женщин и 82% мужчин (хотя в целом среди участников опроса женщин 33%, мужчин 67%).

"Хайтекисты", участвовавшие в опросе, несколько моложе, чем "средний" респондент. Однако 34% из них старше 60 лет.

21% "хайтекистов" живут в Израиле менее 10 лет, 29% – от 11 до 30 лет, 43% – более 30 лет. 7% не живут и не жили в Израиле.

26% читателей Newsru.co.il, занятых в хайтеке, служили в ЦАХАЛе. При этом в целом среди участников опрос в ЦАХАЛе служили 13% респондентов.