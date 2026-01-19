Смотрич подписал указ об увеличении квоты на беспошлинный импорт сыра

Министр финансов Бецалель Смотрич подписал указ о расширении импортных квот на твердые и желтые сыры примерно на 70%.

Проект указа был опубликован для общественных замечаний два месяца назад после того, как фермеры отказались прийти на обсуждение со Смотричем по вопросу отраслевой реформы.

Смотрич обосновал решение открыть рынок для импорта еще до завершения реформы тем, что хочет немедленно усилить конкуренцию в этой категории.

Согласно указу, освобожденная от пошлин квота увеличится с 11,500 тонн в год до 19,500 тонн. Увеличение квот вступит в силу немедленно и будет действительно в течение двух лет, при этом министр финансов оставляет за собой право продлить указ в соответствии с развитием событий на рынке.