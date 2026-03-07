Футбол. Сюрприз чемпионата Франции. "Монако" обыграл ПСЖ
время публикации: 07 марта 2026 г., 08:39 | последнее обновление: 07 марта 2026 г., 08:46
Двадцать пятый тур чемпионата Франции начался с сюрприза. ПСЖ на своем поле проиграл "Монако" 1:3.
Парижане впервые в этом сезоне проиграли на своем поле.
ПСЖ лидирует, на 4 очка опережая "Ланс".
Хозяева провели oдин из худших матчей в сезоне.
Ворота парижан защищал россиянин Матвей Сафонов.
