07 марта 2026
Спорт

Футбол. Сюрприз чемпионата Франции. "Монако" обыграл ПСЖ

Футбол
Сенсации
время публикации: 07 марта 2026 г., 08:39 | последнее обновление: 07 марта 2026 г., 08:46
Футбол. Сюрприз чемпионата Франции. "Монако" обыграл ПСЖ
AP Photo/Omar Havana, file

Двадцать пятый тур чемпионата Франции начался с сюрприза. ПСЖ на своем поле проиграл "Монако" 1:3.

Парижане впервые в этом сезоне проиграли на своем поле.

ПСЖ лидирует, на 4 очка опережая "Ланс".

Хозяева провели oдин из худших матчей в сезоне.

Ворота парижан защищал россиянин Матвей Сафонов.

