07 марта 2026
07 марта 2026
07 марта 2026
Израиль

ЦАХАЛ завершил очередную серию ударов по инфраструктуре режима в Тегеране

Пресс-служба ЦАХАЛа
Война с Ираном
время публикации: 07 марта 2026 г., 08:13 | последнее обновление: 07 марта 2026 г., 08:49
Более 80 истребителей ВВС ЦАХАЛа при содействии разведывательного управления (АМАН) завершили новую волну атак на объекты иранского террористического режима в Тегеране и других районах центрального Ирана.

В рамках операции самолеты ВВС сбросили около 230 боеприпасов на военные объекты режима, в их числе на центральный военный университет КСИР ("Имам Хосейн"), который использовался как стратегический резерв и пункт сбора сил Корпуса стражей исламской революции, в университете была создана разветвленная инфраструктура, обслуживающая вооруженные силы иранского режима как в обычное время, так и в чрезвычайных ситуациях.

Также среди объектов, по которым были нанесены удары: складской комплекс ракетного подразделения, включавший в себя бункеры и пусковые установки для обстрелов территории Израиля; и подземный объект по производству и хранению баллистических ракет, где находились сотни военнослужащих иранского режима, комплекс содержал бункеры и военные штабы.

Кроме того, были атакованы площадки для запуска ракет, обнаруженные в районах западного и центрального Ирана.

