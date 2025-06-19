Минфин просит увеличить оборонный бюджет на 3,7 млрд шекелей

Министерство финансов подало в финансовую комиссию Кнессета запрос на увеличение оборонного бюджета на 3,7 миллиарда шекелей из резервов минфина.

Из них 3 миллиарда шекелей связаны с продлением и расширением боевых действий в секторе Газы.

Кроме того, отдельной строкой минфин просит выделить 700 миллионов шекелей на секретные цели. Частичные разъяснения будут предоставлены членам специальной комиссии по оборонному бюджету, в которую входит часть членов финансовой комиссии и комиссии по иностранным делам и обороне.